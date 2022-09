Skolorna CIS och Västra skolan i Kalmar ställer in all undervisning under fredagen.

Detta sedan att det inkommit någon form av hot.

– Vi har reagerat med full kraft för att skapa en säkerhet och trygghet för skolans elever och personal, säger skolans vd Thomas Eriksson till P4 Kalmar.

Polisen säger att det har kommit in uppgifter som de värderar, men att arbetet på torsdagskvällen är i ett känsligt läge.