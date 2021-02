Just nu i P4: Busschefen Roger Börjesson

1.Den här låten påminner om min barndom…

Limahl - Neverending Story

2. Detta är mina ungdomsidoler – välj låt…

Tom Petty - Yer So Bad

3.Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

Twist and Shout LIVE med Bruce Springtseen LIVE eller Born to Run LIVE från konserten Hammersmith Odeon,London 24 nov 1975

4. Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

U2-You´re The Best Thing About Me

5. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

The Ark- Laurel Wreath,

6.Den bästa lokala artisten från mitt närområde som jag vill lyfta fram…

Creeps-Ooh-I like it

7.Denna låt säger något om mig …

Kenny Rogers.The Gambler

Helene Wish Persson

helene.persson@sverigesradio.se

P4 Kristianstad