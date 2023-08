JUST NU: Wibergs kanon räckte inte – sviten bruten för Östers IF

Östers IF var illa ute i hemmamötet mot Gefle IF i Superettan. Gästerna tog ledningen med 1–0 i slutet av andra halvlek. På tilläggstid slog sedan hemmalaget Adam Bergmark Wiberg in kvitteringen 1–1 med en riktigt frisparkskanon.

Då trodde hemmapubliken att poängen var räddad, men två minuter senare satte Gefles Kevin Persson in slutresultatet 2–1 till Gefle efter en tilltrasslad situation i straffområdet.

I och med förlustmatchen tappar nu Öster mark i Superettan och är nu ny tabellfyra.