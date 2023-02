Karlskrona – kryssningsfartygens nya smultronställe: "Blir mycket britter, amerikaner och tyskar i år"

Och intresset för just Karlskrona för kryssningsfartyg och rederier verkat hålla i sig. Efter fjolårets rekord på 35 fartyg så har i år redan 25 bokat in ett stopp i Blekinge, en siffra som innan invasionen brukade ligga på en handfull per sommar. Och turistsamordnare Malin Hagberg Andersson har teorier om varför Karlskrona blivit en pärla för kryssningsrederierna.