Kärnvapenfria fonder investerar i svartlistade bolag

Så har vi gjort

Hur har ni definierat ett kärnvapenrelaterat bolag?

Vi har samlat in så kallade svarta listor, exkluderingslistor, från Nordea, Swedbank och Sjunde AP-fonden, och filtrerat för företag som är svartlistade på grund av just inblandning i kärnvapen. Vi har även samlat in svarta listor från Handelsbanken och Danskebank, men dessa specificerar inte kärnvapen som anledning för svartlistning.

Eftersom det görs väldigt olika definitioner av vad som räknas som ett kärnvapenbolag, så för att vår lista ska bli så robust som möjligt har vi satt en extra tröskel: bolag ska vara svartlistade av minst två källor.

Hur vet ni vad fonder har för innehav?

Finansinspektionen publicerar innehav för alla svenska fonder kvartalsvis, och AP-fondernas innehav har vi samlat in manuellt. Alla innehav gäller för andra kvartalet 2021, som är den senaste tillgängliga datan.

Hur har ni hittat fonder med innehav i kärnvapenrelaterade bolag?

Vi har korskört innehavsdatan mot svartlistorna, genom bolagens så kallade ISIN-nummer.

Läs mer