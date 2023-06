Kinesiska Geely kan minska ägandet i lastbilsjätten AB Volvo

Kinesiska Geely är den näst största ägaren i AB Volvo, men framöver kan alltså ägandet minska en del. Det beror på ett speciellt låneupplägg.

För fyra år sedan lånade nämligen Geely motsvarande drygt 4,5 miljarder kronor via så kallade obligationer. När Geely nu, från och med i dag, ska betala tillbaka det räntefria lånet kan bolaget välja att antingen göra det med pengar eller genom att betala med aktier i AB Volvo. Det handlar i sådana fall om B-aktier.

Om Geely då själva väljer att betala med Volvo-aktier så minskar därmed ägandet i lastbilsjätten.

– I den eventualitet vi skulle välja att lösa in obligationer mot aktier så skulle vår totala ägarandel kunna justeras något, men vad vi väljer är beroende av när obligationsinnehavarna väljer att lösa in obligationerna under den kommande ettårsperioden. Det kommer vara beroende av hur omständigheterna ser ut vid det tillfället, så det är inget vi kan kommunicera nu, säger Stefan Lundin, kommunikationschef på Geely i Sverige, till Ekot.

Geelys ägande i AB Volvo har varit mycket uppmärksammat sedan det oväntade köpet för drygt fem år sedan. Nyligen fanns till exempel en förnyad debatt om bolaget ska få en plats i lastbilsjättens styrelse.

Enligt Ekots uppgifter skulle Geelys ägande kunna minska med ungefär en femtedel om hela lånet betalas tillbaka med aktier. Det skulle innebära att ägandet minskar med runt 1,5 procentenheter från de drygt åtta procent av aktierna som Geely äger idag. Men en så stor minskning väntas inte ske.

Stefan Lundin vill inte säga om, och i sådana fall hur mycket, ägandet kan minska.

– Det vill jag inte spekulera om. Det har ingen betydelse för vårt långsiktiga ägande, där vi fortsatt kommer vara den näst största enskilda investeraren i AB Volvo.

Den börsnoterade lastbilsjätten är ett av Sveriges viktigaste företag, så vem som är de största ägarna har stor betydelse.

Är det här ett första steg mot att sälja alla aktier i AB Volvo?

– Nej, som vi kommunicerade redan 2019 är vår ambition att vara långsiktiga investerare i AB Volvo och eventuella justeringar i ägarandelen påverkar inte den långsiktiga strategin, säger Lundin till Ekot.