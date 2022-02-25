Kirill: E rom ando chocko dine
O Kiril si anda Russia aj penel so e rom anda Russia aj Ukraina pende leske.
E rom daran aj chi birin kanci te keren feri te zukaren.
"E rom daran vi katar e ukrainura aj vi katar e russura", penel o Kirill.
O Kiril si anda Russia aj penel so e rom anda Russia aj Ukraina pende leske.
E rom daran aj chi birin kanci te keren feri te zukaren.
"E rom daran vi katar e ukrainura aj vi katar e russura", penel o Kirill.
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