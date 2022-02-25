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Kirill Kozhanov är romsk lingvist ifrån Moskva och arbetar idag på Södertörns Högskola med romska frågor. Idag berättar han mer om Kelderash-gruppen.
Kirill har haft kontakt med romer i Ryssland och Ukraina, "de är i chock", säger Kirill. Foto: Radio Romano.

Kirill: E rom ando chocko dine

6:29 min

  • O Kiril si anda Russia aj penel so e rom anda Russia aj Ukraina pende leske.

  • E rom daran aj chi birin kanci te keren feri te zukaren.

  • "E rom daran vi katar e ukrainura aj vi katar e russura", penel o Kirill.

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