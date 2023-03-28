Klara för final – efter andra semin av Vi i femman
Vi har våra andra finalister!
I en rafflande semifinal mellan Gånghesterskolan och Svedjeskolan var det Gånghester som lyckades kamma hem flest poäng.
Hör klassens finalglädje.
Vi i femman 2023: Klasserna som tävlar
¤ Myråsskolan 5C - Borås
¤ Bredaredskolan 5A - Bredared/Borås
¤ Äsperedskolan 5A - Äspered/Borås
¤ Lindbladskolan 5A - Vårgårda
¤ Örelundskolan 5A - Olsfors/Bollebygd
¤ Svedjeskolan 5A - Borås
¤ Gånghesterskolan 5B - Borås
¤ Leteboskolan 5A - Horred/Mark
Kvartsfinaler:
20 mars: Myråsskolan 5C– Bredaredskolan 5
21 mars: Äsperedskolan 5A – Lindbladskolan 5A
22 mars: Örelundskolan 5A – Svedjeskolan 5
23 mars: Gånghesterskolan 5B – Leteboskolan 5A
Semifinaler:
27 mars: Bredaredskolan 5 – Lindbladskolan 5A
28 mars: Svedjeskolan 5 – Gånghesterskolan 5B
Final:
30 mars: Bredaredskolan 5 - Gånghesterskolan 5B