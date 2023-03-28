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Jublande klass och tävlande Gånghesterskolan.
För Gånghesterskolan tävlade Wille Jardving och Nathalie Billing. Foto: Astrid Karlflo, Elin Ternander/Sveriges Radio
VI I FEMMAN

Klara för final – efter andra semin av Vi i femman

1:04 min

  • Vi har våra andra finalister!

  • I en rafflande semifinal mellan Gånghesterskolan och Svedjeskolan var det Gånghester som lyckades kamma hem flest poäng.

  • Hör klassens finalglädje.

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