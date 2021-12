Don't Shut Me Down med ABBA utsågs på fredagen till Årets låt 2021 i Musikplats Stockholm.

ABBA vann den avgörande lyssnaromröstningen i konkurrens med Laleh (Minnet Av Ett Hav), Albin Lee Meldau (Josefin), Alba August (So Alive) och Agnes (Heres Comes The Night).