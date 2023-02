Klirr i kassan för Noah Perssons moderklubb Asarums IF efter rekordförsäljningen

Noahs gamla klubb Asarums IF kommer få en procentandel av pengarna genom en så kallad solidaritetsersättning. Exakt hur stort belopp det rör sig om är ännu inte klart, men klart är att det kommer vara ett välkommet bidrag till den lilla klubben, enligt marknadsansvarige Stefan Noreklev.

"Det är ju alltid välkommet med pengar man inte budgeterat för. Vi håller just nu på att sätta oss in i vad det här med lojalitetsstödet innebär, det är ju inte varje dag en av våra spelare blir proffs. Sen är inte transfersumman officiell ännu heller, men det är klart att det alltid är viktigt med pengar in i en ideell förening", säger Stefan Noreklev.