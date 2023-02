"Knock at the Cabin" kommer skaka om småbarnsföräldrar i grunden

Titel: Knock at the Cabin

Regi: M. Night Shyamalan

Skådespelare: Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Rupert Grint m.fl.

Baserat på: "The Cabin at the End of the World" av Paul G. Tremblay

Går att se på: Bio

Betyg: 4 av 5

Med thrillerfilmer som Sjätte Sinnet, Unbreakable och Signs gjorde sig M Night Shyamalan känd som mästerregissören med en twist.

Men Shyamalans karriär har verkligen varit en bergochdalbana.

Från att ofta ha kallats för nya Spielberg, blev han till slut något av en parodi av sig själv, men med sina senaste filmer har han börjat väcka publikens nyfikenhet igen.

Särskilt när han jobbat i gränslandet mellan genrefilm och känslosamt drama.

Det är också där vi hittar Knock at the Cabin.

I en liten stuga i skogen semestrar en liten familj när det plötsligt knackar på den lilla dörren.

In kommer fyra mystiska främlingar. "Jorden kommer att gå under", säger de. "Ifall inte ni fattar ett fasansfullt beslut."

Det här är M Night Shyamalan som jag vill ha honom: vilt svingande i sina upplägg, men med gott om plats för djupa känslor.

När det kommer till skådespelarinsatserna blandas överdådigt kulisstuggande, med precis rätt mängd nedskruvat sorgset allvar.

Särskilt den gamla wrestlaren Dave Bautista som använder sin enorma kroppshydda, sina sorgsna ögon och tystlåtna röst till perfektion.

Dwayne "The Rock" Johnson kan gå och dra nåt gammalt över sig – Bautista är kungen av wrestlingskådisar.

Knock at the Cabin handlar i grunden om familjer, om vilka beslut vi fattar och hur de påverkar allt runt omkring oss.

Som småbarnspappa är det svårt att inte känna hur det skakar inom mig när eftertexterna rullar.