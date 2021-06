Kommunal: Behövs tydligare nationellt ansvar

– Det är uppenbart att staten måste kliva in mycket tydligare. Tydligare direktiv, men också en tydligare uppföljning för kommunerna klarar inte av det här, det är väldigt uppenbart, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Innan coronapandemin slog till hade de svenska kommunerna gjort helt olika bedömningar av vad en pandemi skulle innebära och hur sannolikt det var att vi skulle drabbas av en, det visar en genomgång som Ekot gjort av kommuners så kallade risk- och sårbarhetsanalyser.

Det är bedömningar som också kan påverka hur mycket en kommun sen arbetat för att förbereda sig för risken, enligt kommunanställda.

Kommunernas analyser redovisas vart fjärde år för länsstyrelserna, och redan före pandemin var det flera länsstyrelser som varnade för brister i arbetet med krisberedskapen.

Länsstyrelsen i Östergötland skrev till exempel i sin rapport 2018 att det i flera kommuner saknades förutsättningar för att upprätthålla tillräcklig kompetens i arbetet med bland annat risk- och sårbarhetsanalyserna.

Länsstyrelsen i Norrbotten skrev att:

"Det är svårt att tolka inom vems ansvarsområde en risk eller sårbarhet föreligger och vem som ansvarar för att vidta åtgärder".

I flera analyser är det också tydligt att hälso- och sjukvården saknar någon större lagerhållning och är beroende av regelbundna leveranser.

– Det är ju något som medlemmarna i Kommunal har fått känna in på bara skinnet, vi såg bristen själva och visste att det inte fanns skyddsutrustning när pandemin briserade. Så det är verkligen inte bra, och det tyder era inslag på också, säger Tobias Baudin, ordförande i Kommunal.

Även Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, har reagerat starkt:

– Politiken har inte tagit sitt ansvar för att kunna hantera en pandemi och en kris i hälso- och sjukvården, det är tydligt tycker jag. Det är inte klokt egentligen att Sverige som det land vi är inte hade förberett sig för en pandemi, säger hon.

Inrikesminister Mikael Damberg säger att kommuner har haft väldigt olika förutsättningar att jobba med krisberedskap, men han påpekar att regeringens arbete med att stärka beredskapen påbörjades redan före pandemin och att kommunerna har prioriterats.

– Det har tillförts resurser, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten har fått ett uppdrag att ta fram planeringsförutsättningar för alla aktörer för att man lättare i den egna verksamheten ska förstå vilka konsekvenser man måste ta höjd för. Och mer kommer nu att behövas när vi verkligen växlar upp arbetet med det civila försvaret.

Har regeringen tagit tillräckligt ansvar under pandemin?

– Vi har tagit stort ansvar för det här men vi är ytterst ansvarig för utvecklingen i Sverige. Men vi kan inte överta ansvaret från aktörer som de facto har ansvaret i dag annat än att det kommer förslag på att vi ska överta ansvaret. Ta ett konkret exempel, när regionerna kom till regeringen och föreslog att staten skulle gå in och ta ansvar för att också bistå med att köpa in skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning över landet, då fattade vi det beslutet bara dagar efter att regionerna begärde av regeringen att man skulle göra det, och det tycker jag är ett snabbt beslut av regeringen mitt under pandemin, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Lyssna på den längre granskningen:

Vem tar ansvar för Sverige i kris?