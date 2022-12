Konsert ska stötta forskning kring ALS, Parkinsons och PSP

På fredag kväll kommer det att arrangeras en stödkonsert i Oskarshamn som ska stötta forskningen kring ALS, Parkinsons och den sällsynta sjukdomen PSP.

Det är organisationen Light of Day som åker runt i hela världen och ger stödkonserter, och nu är det dags för svenska och internationella artister att uppträda på Park 57.

– Allting går till forskning oavkortat. Det som kommer in, går ut igen till den här internationella organisationen och den forskningen. Och Light of Day har hållit på i 20 år och dragit in 63 miljoner beskriver de själv, säger Christian Åberg som är med och arrangerar, vars pappa gick bort i PSP.