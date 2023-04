Byteaterns konstnärlige chef Monica Wilderoth slutar i förtid. Ett beslut hon själv kommit fram till.

"Jag har haft en intressant tid på Byteatern men jag vill vidare nu", säger hon till Barometern.

Under sin chefstid har hon bland annat regisserat föreställningen "This is water" och satt upp sin egen monologföreställning "Fallfrukt".

Vid årsskiftet ersätts hon av en efterträdare. Tjänsten kommer att utlysas inom kort.