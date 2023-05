Konsultföretaget We Group stämmer Kiruna kommun på 17,5 miljoner kronor för kostnader i samband med att kommunen i förtid avslutade kontraktet med bolaget i mars i år.

I stämningen, som lämnats in till Gällivare tingsrätt, vidhåller We Group att det är kommunen som har godkänt kostnader och förseningar från entreprenörerna, ibland utan att konsultera We Group.