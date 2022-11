Konsumentverket granskar leasingbolag – för plötsligt höjda avgifter

Den senaste tiden har det varit mycket diskussioner om de allt högre månadskostnaderna för de som privatleasar en bil. Ekot har rapporterat om att anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden har ökat ordentligt.

Nu står det också klart att Konsumentverket kommer granska en aktör inom branschen.

– Vi har fått in många anmälningar under en lång period om att konsumenter har fått sina leasingavgifter höjda under avtalsperioden. Mot bakgrund av det har vi inlett ett tillsynsärende mot ett bolags villkor gällande rätten att ändra avgiften, säger Charlotte Söderlund till Ekot.

Enligt myndigheten har finansbolaget DNB Bank avtalsvillkor som är oskäliga när det gäller just ändring av leasingavgiften.

– Vi tycker att skälen till att man kan ändra leasingavgiften är allt för vidsträckta och täcker fler situationer än vad som får vara fallet, säger hon.

Det handlar också om att det är ytterst svårt för en konsument att förutse hur mycket dyrare ett leasingavtal kan komma att bli, säger Söderlund.

– I det här fallet är det svårt, och i många fall omöjligt, för konsumenten att förutspå hur mycket dyrare det kan bli.

DNB Bank har nu drygt två veckor på sig att svara Konsumentverket. Ekot söker finansbolaget för en kommentar.

Om Konsumentverket får rätt, kan kunder kräva pengar tillbaka då?

– Är det så att man vill kräva pengar tillbaka för sitt enskilda leasingavtal så kan det vara så att man behöver gå till Allmänna reklamationsnämnden för att få just sitt ärende prövat, säger Söderlund till Ekot.

Enligt Charlotte Söderlund kan det bli aktuellt att granska fler leasingbolag.

– Det är inte uteslutet att vi behöver titta på fler aktörer i framtiden, säger hon.