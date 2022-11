Kraftig villabrand i Lessebo

Vid 23:30-tiden under måndagskvällen larmas ambulans och räddningstjänst till en villa på Storgatan i Lessebo som brinner. Enligt räddningstjänsten är det en tvåplansvilla som är helt övertänd och två familjer är skrivna på adressen.

De första uppgifterna talar om att någon skulle vara kvar i huset och rökdykare skickas då in men de konstaterar att huset är tomt. Under släckningsarbetet stängdes närliggande väg 25 av under natten men den öppnade för trafik igen vid 05-tiden på tisdagsmorgonen.