Kraftig ökning av utskottsinitiativ bekymrar KU

Riksdagens 15 utskott har ju framför allt till uppgift att ta ställning till propositioner från regeringen och motioner från riksdagsledamöter. Men utskotten har också rätt att lägga egna förslag, så kallade utskottsinitiativ.

Tanken, enligt riksdagsordningen, är att den här möjligheten ska användas med ”varsamhet”, och i politisk enighet, till exempel för att uppmärksamma regeringen på en fråga som behöver utredas.

Men de senaste åren har bestämmelsen inte tillämpats på det sättet, enligt en utvärdering från riksdagens konstitutionsutskott, som alla åtta partiet står bakom.

Under 2020/2021 lade partierna fram förslag på utskottsinitiativ hela 141 gånger. Alla får förstås inte majoritet, men det här är rekord, sedan möjligheten infördes 1971. Antalet brukar ligga på under 20 per år. De krav på regeringen som sedan röstats igenom i riksdagen handlar om allt ifrån utökat krisstöd till företag under pandemin, till skärpta straff för terroristbrott.

Bakom nästan vartannat beslut står ett oenigt utskott.

Det har gått lite inflation i antalet utskottsinitiativ, konstaterar Vänsterpartiets Jessica Wetterling, som suttit med i KU:s arbetsgrupp.

– Det här är ju ett sätt att på sätt och vis gå före i kön, att få snabbt fokus, och att det läggs ned resurser på en fråga som man lyfter på det här i stället för genom den ordinarie processen.

En förklaring till att utskotten nu lägger fler egna förslag är, enligt KU, det parlamentariska läget, med en minoritetsregering. Men initiativen kan också uppfattas som ett attraktivt politiskt verktyg för en opposition, eftersom de ofta ger uppmärksamhet i medierna, konstaterar arbetsgruppen, som har letts av Socialdemokraten Erik Ezelius.

– Utskottsinitiativet har ju visat sig vara ett sätt för partierna att få uppmärksamhet för sina förslag, säger han.