Under natten mot onsdag fick SOS Alarm in flera samtal om en kraftig smäll i trakterna kring Emmaboda och Nybro.



Lyssnare har också mejlat till P4 Kalmar och berättat om händelsen.



Polisen saknar förklaring till smällen men att den troligtvis orsakades av ett flygplan under militärövningen Aurora 23.