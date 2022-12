I Hockeyettan Södra Vår tog KRIF under fredagskvällen en ny seger.

Mörrum spelade även dem under fredagskvällen. Oavgjort borta mot Köping, 2-2, under ordinarie 60 minuter för att sedan avgöra i förlängningen och plocka med sig två poäng från matchen in i nyårsvilan.