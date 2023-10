Kritik efter besök från Azerbajdzjan i riksdagslokaler

– Jag är väldigt chockad över att en riksdagsledamot i försvarsutskottet agerar så omdömeslöst och ansvarslöst, säger Miljöpartiets gruppledare i riksdagen, Annika Hirvonen.

Det var förra veckan som Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson, tillsammans med en partikollega visade runt en grupp i riksdagen där bland andra Azerbajdzjans ambassadör och även en pastor ingick. Till reportagesajten Blankspot, som var först med att rapportera om mötet, sa Mikael Oscarsson att syftet var att lära sig hur det är att vara kristen i Azerbajdzjan, men också att lyfta det folkrättsvidriga som sker i Nagorno-Karabach. Azerbajdzjan har ju utfört en militär operation i regionen. Under en vecka flydde över 100 000 personer därifrån.

Under besöket i riksdagen hade de ett möte i den sal som försvarsutskottet sammanträder i. Det har fått bland andra Liberalernas gruppledare Lina Nordquist att reagera. Trots att det är tillåtet för försvarsutskottets ledamöter att ta in gäster i sin sessionssal, så anser hon att det finns stora risker med att släppa in vissa gäster där.

– Vi tycker att företrädare för auktoritära regimer eller människor som inte uppfyller vår uppfattning om säkerhetsklassning har ju en rad sätt att installera säkerhetsutrustning och bör överhuvudtaget inte ha tillträde.

När partiernas gruppledare träffar talmannen nästa vecka kommer Lina Nordquist, även Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson och Miljöpartiets Annika Hirvonen ta upp den här frågan.

– Försvarsutskottets sessionssal är ju det rum där riksdagen får och diskuterar svensk försvarsförmåga och även uppgifter som är otroligt problematiskt om det kommer ut.

Talman Andreas Norlén meddelar genom sin pressekreterare att han inte har några kommentarer nu utan inväntar diskussionen på gruppledarmötet.

Ekot har utan framgång sökt värden för mötet, Mikael Oscarsson. Han har i efterhand skrivit på Facebook att det var fel att ta emot ambassadören i riksdagen, eftersom regimen använt träffen i propagandasyfte.