Kritiker: rättssäkerheten är hotad om det blir lättare att återkräva bidrag

Henrik Petrèn, ansvarig för assistansbolagen på arbetsgivarorganisationen Fremia, vill stoppa förslaget eftersom han anser att Försäkringskassans kontroller har för stora brister.

- De håller inte måttet rent utredningstekniskt. De är för svagt underbyggda, de enskilda får inte komma till tals på ett sätt som vore acceptabelt. De är helt enkelt rättsosäkra.



Idag behöver Försäkringskassans beslut om att kräva tillbaka t.ex. sjukpenning, först fastställas av tingsrätt eller kronofogden. Men för att driva in pengarna på ett mer effektivt sätt, vill regeringen att Försäkringskassans beslut istället ska kunna verkställas direkt, utan att gå via t ex. tingsrätten. Enligt förslaget kommer den som vill överklaga beslutet sedan bara kunna vända sig till förvaltningsrätten. Men där är bevisvärderingen annorlunda än i tingsrätten. Tom Aspengren på LO- TCO- rättskydd som driver sjukpenningärenden, tycker att skillnaderna mellan domstolarna behöver utredas mer.



- Bevisning som håller i Förvaltningsrätten för att meddela en dom om återkrav räcker inte i tingsrätten. Det blir nej i tingsrätten. Då finns det rättssäkerhetsaspekter som behöver analyseras innan man går till ett sådant här skarpt förslag.



I förvaltningsrätten täcks inte kostnaderna för ett juridiskt ombud för den som överklagar, på samma sätt som i tingsrätten. Och utan juridiskt ombud är det svårt, eftersom fallen ofta är komplicerade säger Sebastian Wejedal, som forskar i processrätt vid Göteborgs Universitet.



- Enligt min bedömning så har det stor betydelse på utfallet. Jag tror att man lider en ganska stor risk att förlora processen, trots att man hade kunnat föra fram ganska bärkraftiga argument om man hade haft hjälp.



Förra året krävde Försäkringskassan tillbaka 1 miljard kronor efter konstaterat fusk.

Justitieminister Morgan Johansson skriver till Ekot att rättssäkerheten är viktig, men att processen i förvaltningsdomstolen är utformad på ett sätt så att parterna inte ska behöva ha juridiskt ombud. Han vill inte kommentera kvaliteten på Försäkringskassans beslut.