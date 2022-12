Kroniskt trötta kan få det lättare att få sjukpenning

Det var en ny handläggare som ansåg att Emmelies blodprover inte visade att hon var sjuk och drog in sjukpenningen i början på november. När Försäkringskassan prövade fallet en gång till konstaterades återigen att saknades objektiva fynd som förklarade varför Emmelie har svårt att lämna sängen.

- Det känns som ett påhopp att man inte blir trodd på. Man är sjuk och blir inte trodd på. De litar inte på läkarens omdöme och inte på mig heller. Det är fruktansvärt.

Men nyligen slog Högsta Förvaltningsdomstolen fast att Försäkringskassan inte får kräva objektiva undersökningsfynd och observationer när det gäller utmattningssyndrom. Och nu säger Försäkringskassans tillförordnande rättschef Marie Axelsson att myndigheten kommer tolka domen så att den får betydelse också för andra sjukdomar, t ex ME/CFS, kroniskt trötthetssyndrom.



- Ja, det skulle det kunna vara. Och det man kan säga är väl sjukdomar där man inte kan förvänta sig att det finns objektiva undersökningsfynd.



Ekot har tidigare berättat att Försäkringskassan mellan 2014 och 2019 hade ett styrande dokument som resulterade i att handläggare krävde undersökningsfynd för alla slags sjukdomar för att bevilja sjukpenning. Det skapade problem för patienter med t ex. depression och ME/CFS eller kroniskt trötthetssyndrom, sjukdomar som sällan har just objektiva fynd. Och trots att Försäkringskassan 2019 förtydligade att undersökningsfynd inte ska krävas vid alla sjukdomar, så har problemen fortsatt för patienter som Emelie. Hon hoppas att domen från Högsta Förvaltningsdomstolen ska göra skillnad.



- De ska inte neka i det här fallet. Så jag hoppas verkligen att de kan godkänna sjukpenning framöver nu. Det skulle betyda en väldigt mycket. Att man man får rätt och få vara sjuk.



Försäkringskassans Marie Axelsson kan inte uttala sig i Emmelies fall, eftersom det prövas just nu. Hon kan inte heller säga att det generellt sett kommer bli lättare för personer med sjukdomen ME/CFS att få sjukpenning, efter domen från Högsta Förvaltningsdomstolen.



Ja, det är jättesvårt att säga naturligtvis. Men det är ju viktigt att det här är tydligt så att när vi ska göra våra bedömningar i de enskilda fallen liksom gör rätt.