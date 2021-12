Ska du resa med tåg under onsdagen och tidigt under torsdagen? Håll då koll på om linjerna kan blivit inställda och ersatta med buss.

Hallandstrafiken meddelar att Krösatågen mellan Halmstad och Värnamo ställs in under onsdagen och tidigt under torsdagen, buss ersätter på sträckan.