The Soundtrack of Our Lives, ett av Sveriges största rockband genom tiderna, återförenas i sommar.

Det handlar om tre spelningar varav en på den svenska festivalen Way Out West i Göteborg.

I bandet spelar Visbybon Mattias Bärjed gitarr och till P4 Gotland säger han att bandet har beslutat att inte ge några kommentarer, men tillägger: "Let the music do the talking".