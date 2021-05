Larmade om brister i kommunernas förmåga att hantera en pandemi

– Å ena sidan säger Folkhälsomyndigheten att vi ska skydda de äldre, men allt stöd och skyddsmaterial gick bara till sjukhusen. Vi som preventivt skulle se till att våra patienter inte skulle åka in till sjukhuset, där knöt de händerna bakom ryggen på oss, säger Tarja Viitanen, som är Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköpings kommun.

Hon tycker att det är oförståeligt att kommunerna inte fick mer stöd.

I februari 2020 gjordes en nationell lägesbild som skulle inventera Sveriges beredskap inför vad som sedan kom att utvecklas till coronapandemin. Men i den lägesbilden ingick inte kommunerna.



Insatser kring basala hygienrutiner och skyddsutrustning inom äldreomsorgen försenades eftersom fokus inledningsvis låg på regionerna och inte kommunerna, enligt både smittskyddsläkare och beredskapsansvariga som Ekot talat med i tidigare granskningar.

Men det fanns rapporter som redan i förväg hade påpekat att kommuner skulle få en central roll om Sverige drabbades av en pandemi.

Redan 2008 konstaterade Riksrevisionen exempelvis att:

”Den vård som bedrivs i kommunal regi kommer att utsättas för ett hårt tryck under en pandemi” samtidigt som ”De undersökta kommunernas förmåga att hantera en pandemi i vården bedöms vara bristfällig.” Bland annat betonas att smittskyddsläkarna, som är en viktig kunskapsbas, arbetar närmre landstingen än kommunerna.

Ett år senare konstaterade också smittskyddsutredningen att det behövdes en kompetenshöjning gällande smittskydd i kommunerna.

Även åren precis innan coronapandemin poängterar rapporter brister som har bäring på smittskyddsarbetet. SKR:s undersökning av hur de basala hygienrutinerna följs inom kommunal omsorg visade till exempel att rutinerna följdes korrekt vid färre än 60 procent av de undersökta tillfällena 2019. 73 av landets 290 kommuner deltog i undersökningen.

2019 konstaterade också Socialstyrelsen i en rapport om krisberedskap inom kommunal hälso- och sjukvård att ”Patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården är särskilt sårbara vid en kris då ansvaret för deras vård och omsorg delas mellan flera aktörer.”

Tarja Viitanen, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Nyköping:

– Det var därför jag vart så förvånad, och har varit så kritisk. Men regionerna är stora och har all sin kompetens på läkarnivån.

Socialminister Lena Hallengren tycker att det främst är Coronakommissionen som får svara på om regeringen borde ha agerat annorlunda i pandemins inledning, men poängterar också hur mycket som var osäkert då.

– När vi var någonstans i början av februari är inte bilden att vi var i ett läge där staten på något sätt skulle ha givit sina myndigheter att ta över kommuner och regioners ansvar.

Borde mer fokus ha lagts på att stötta kommunernas arbete initialt under pandemin, med tanke på alla rapporter som lyft just kommunernas viktiga roll under pandemin, och när samtidigt sårbarheter och knappa resurser inom äldreomsorgen varit känt sedan tidigare?

– Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska svara. Det är klart att det finns rapporter, jag kan absolut inte överblicka de rapporter du nu nämner, hur gamla de är och exakt vad det står. Men jag kan svara för sedan 2014 när den här regeringen tillträdde så har vi arbetat med att öka resurserna till kommuner och regioner, och vi har satt igång ett arbete med att stärka civilförsvaret och beredskapen. Vi har också tyvärr genomlidit en del kriser som vi naturligtvis lär utav. Så är det med alla kriser, och så måste man agera efter en kris.