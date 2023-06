Lars Isaksson (S) är död – var med och styrde landstinget i flera decennier

Den tidigare socialdemokratiska politiken och välkände profilen Lars Isaksson har avlidit efter en tids sjukdom, så sent som i mars fick Lars Isaksson partiets främsta utmärkelse, Tage Erlanders hedersmedalj, för sina förtjänster.

Lars Isaksson föddes i Huskvarna och var landstingsstyrelsens ordförande under stora delar av 80-talet och 90-talet samt en bit in på 2000-talet, Isaksson var senare även ordförande i Landstingsförbundet och under drygt 20 år även ordförande för Högskolan i Jönköping.