Klart: Lars Winnerbäck gör Årets låt 2023 på Musikplats

Mer Musikplats Stockholm

Några tidigare vinnare i Årets låt på Musikplats:

2022 Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

2021 ABBA – Don’t Shut Me Down

2020 Agnes – Fingers Crossed

2019 Mabel – Don’t Call Me Up

2018 Robyn – Honey

2017 Darin – Tvillingen

2016 Laleh – Bara Få Va Mig Själv

2015 Seinabo Sey – Poetic