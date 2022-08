Söndagen den 11 september är det val i Sverige.

Under parollen "Valtid" kommer P4 Kalmar intervjua politiker under exakt tre minuter. Först ut är Sten Bondesson (C).

Vilken anser du och ditt parti vara den viktigaste valfrågan för Torsås kommun?

– Tydligt ledarskap med fokus på utveckling och ekonomi, säger han.