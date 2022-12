Linnea Henrikssons jullåt bland de mest spelade

Topplista Julmusik 2022

Svenska Listan

1. Triad - Tänd ett ljus

Förra årets placering: 1

2. Adolphson & Falk - Mer jul

Förra årets placering: 2

3. ABBA - Happy New Year

Förra årets placering: 3



4. Peter Jöback - Jag kommer hem igen till jul

Förra årets placering: 5



5. Carola - Komma hem till julen

Förra årets placering: Ny på listan

6. Darin - What’s Christmas anyway?

Förra årets placering: Ny på listan

7. Linnea Henriksson - Fira jul med mig

Förra årets placering: 7

8. John Lundvik - Välkommen jul

Förra årets placering: Ny på listan



9. The Hives och Cyndi Lauper - A Christmas duel

Förra årets placering: 10



10. Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebø - Julen är här

Förra årets placering: 8

Internationella listan



1. George Michael - Last Christmas

Förra årets placering: 2



2. Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Förra årets placering: 1

3. The Pogues - Fairytale Of New York

Förra årets placering: 5



4. John Lennon, Yoko Ono - Happy Xmas (War Is Over)

Förra årets placering: 3



5. Elton John, Ed Sheeran - Merry Christmas

Förra årets placering: Ny på listan

6. Band Aid (Bob Geldof, Midge Ure) - Do They Know It's Christmas

Förra årets placering: 4



7. Freddy Kalas - Hey Ho

Förra årets placering: Ny på listan



8. Ralph Blane, Hugh Martin - Have yourself a merry little Christmas

Förra årets placering: Ny på listan



9. José Feliciano - Feliz navidad

Förra årets placering: Ny på listan

10. Bing Crosby (Meredith Willson)- It’s beginning to look a lot like Christmas

Förra årets placering: Ny på listan

Statistiken bygger på radiospelningar under december månad 2021.

Källa: Stim

Läs mer