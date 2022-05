Lisa bearbetade sorgen av sin bortgångne far - skrev en låt

När Lisas far gick bort blev musiken ett sätt att hantera det hela. Det kändes lättare inombords förklarar hon.

– Min pappa var ett stort fan av Pink Floyd. På begravningen sjöng våran gemensamma vän Jens U Nilsson Pink Floyds stora hit "Wish you were here". Kort därefter skrev jag låten "Lys Vidare" som ett sätt att hantera sorgen och jag visste direkt att Jens skulle vara med i låten.