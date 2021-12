Skådespelaren och musikalartisten är just nu med i musikalen Kärlek skonar ingen på Göteborgsoperan. Den bygger på Håkan Hellströms musikskatt. Lisette, som kommer från Nättraby, fick sjunga Valborg vid ett framträdande och hyllas just nu i sociala medier. Att få sjunga just den låten har varit en dröm för henne.