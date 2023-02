Titel: Fleishman is in Trouble

Genre: Drama

Skådespelare: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, m.fl.

Baseras på: boken Fleishman is in Trouble av Taffy Brodesser-Akner

Går att se på: Disney+

Betyg: 4 av 5

Dejtingappar.

Toby Fleishman, 41, nyskild, insåg plötsligt vad han skulle göra med sin nyvunna frihet: dejtingappar

Fanns alla de här kvinnorna på riktigt? Var de intresserade av honom? Otroligt!

Men han hade knappt hunnit börja svajpa, innan hans exfru – hans påfrestande, karriärsklättrande exfru – en dag lämnade barnen hos honom och sen försvann spårlöst.

Var tog hon vägen? Vad hände? Hur kom vi hit?

Det är det den nya serien Fleishman is in Trouble handlar om. Men samtidigt inte.

Den vägrar att bara vara berättelsen om en rastlös, frånskild man, utan borrar snart in sin blick i alla osäkra typer han har i sin närhet.

Visst börjar vi egentligen få nog av skildringar av den övre medelklassens vedermödor på norra Manhattan, men Fleishman is in Trouble känns lite som ett undantag.

Kanske för att det inte finns några karikatyrer här? Eller jo det finns det ju, men de får inte vara karikatyrer särskilt länge.

Det visade sig att alla tydligen var människor.

Det här är en serie för livspusslare, medelålderskrisare och för alla andra som undrar var allt tid egentligen tog vägen.

Fleishman is in Trouble är tillsammans med The Last of Us årets hittills bästa tv-serie.