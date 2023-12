Lyssna på sköna söndag i Karlavagnen

Har du något som du återkommande gör på just denna veckodag? Kanske gör du veckans matlådor? Storhandlar? Har söndagsmiddagar? Har egentid? Tränar? Planerar veckan som kommer? Tvättar barnens kläder? Eller ligger du på soffan och helt enkelt helgar vilodagen? Dela med dig av dina göromål på en söndag!

Söndagar har varit en dag för vila, återhämtning och reflektion men det har hänt en del grejer på just denna veckodag. Jesus föddes på en söndag t ex. Vad har hänt i ditt liv just på en söndag? Betyder söndagen något speciellt för dig eller är det en dag som alla andra? Har du gjort något speciellt just den här söndagen? Berätta!