Andra ljilja pris/nagarada akate ani Shvedska kaj kerdja akija poesia ”Ko him me”.

Sa akava kerdja lake motivacia te ramonol poesia odoljeks so si but diskriminacia pa e roma, phenol oj.O bi lacho djivdipe i intolerancia pe romengo, kaj on te oven kerdja lake motivacia te hramonol/pisinol poesia.