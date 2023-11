Magi och cringe på Dolly Partons lååånga Rockstar

Artist: Dolly Parton

Album: Rockstar

Genre: Rock

Betyg: 3 av 5

När Dolly Parton nominerades till Rock N Roll Hall of Fame förra året tackade hon först nej.

”Jag har ju inte spelat in en enda rock-låt”, sa Dolly.

Men nu så.

30 rocklåtar på det över TVÅ timmar vindlande albumet Rockstar.

Bortsett från en handfull egenskrivna låtar är det covers på allt från Stones till Prince och Blondie.

Gästlistan är sinnessjuk: Sting, Paul & Ringo, Stevie Nicks, Lizzo, Rob Halford... Jag skulle på riktigt kunna fortsätta hela recensionen så här.

Men bäst blir det när Dolly gör som hon brukar och krossar våra förväntningar.

För när man har bestämt sig för att hennes cover av We Will Rock You känns lite lökig:

Plockar hon fram släggan i duett med Miley Cyrus på Wrecking Ball.

Dolly Parton har på sätt och vis blivit musikvärldens hamburgertallrik med plusmeny. Alla vet vem hon är, många kan tänka sig en tugga då och då.

Men vi glömmer att hon är originalet.

Att rockgenren är full av bredbenta exhibitionister som har artister som Dolly att tacka för det mesta.

Twanget i 77-åringens röst är fortfarande fantastiskt och hon växlar sömlöst mellan fjäderlätta viskningar och raspiga skrik.

Ibland är det omskakande, ibland lite trist, ibland är det musikmagi, ibland lite cringe.

Men det är aldrig, aldrig halvhjärtat.