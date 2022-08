Mamma Elinore om dottern My som försvann men sen återfanns: Jag var förtvivlad

Under söndagen så engagerade sig ett helt bostadsområde i Hagfors för att leta efter 2-åriga My som var försvunnen.

"Folk var ute och letade på fyrhjuling, på cyklar och på bilar, det finns verkligen så fina människor och jag uppskattar all hjälp jag har fått" säger Elinore Moss som är mamma till tvååriga My som försvann men sen återfanns under sängen medan Elinore hade polisen i luren.