Man cyklade in på regementet i Eksjö på väg till jobbet – döms

Den man i 55-årsåldern som i höstas cyklade in på regementet i Eksjö på väg till jobbet döms till 30 dagsböter för obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

Mannen har nekat till brott trots skyltarna som förbjöd honom att åka in på området och har förklarat att han missade dem när han samtidigt tittade på sin GPS i sin telefon för att hitta rätt.

Bommen in på området hade öppnats för att släppa in en bil och då cyklade också mannen in på regementet.