Man gripen för mordbrand – vägrade släppa in räddningspersonal

En man i 25-årsåldern är gripen misstänkt för mordbrand i Eksjö under natten till torsdag.

Det var vid 1-tiden i natt som larmet kom in om att det brann i en lägenhet, men när räddningspersonal kom fram vägrade mannen som bor där att släppa in dem och polis fick ta sig in i lägenheten och gripa honom med handfängsel.