Man utreds för fler sexbrott i RFSL:s lokaler

I förra veckan åtalades den man, tidigare anställd på RFSL Stockholm, som utretts för att ha våldtagit och sexuellt ofredat unga män i RFSL:s lokaler på Södermalm i Stockholm. De unga männen, som är asylsökande hbtq-personer, ska enligt åklagaren ha känt sig tvungna att ställa upp på sex med mannen för att ha en chans att stanna i Sverige, och har därför befunnit sig i en utsatt situation, menar hon. Den åtalade mannen nekar till brott.

Åtalet gäller sex fall av våldtäkt och två fall av sexuellt ofredande mot totalt fyra män, och rättegången börjar på tisdag i nästa vecka i Stockholms tingsrätt.

Men Ekot kan i dag berätta att den tidigare RFSL-anställde mannen nu utreds för fler sexualbrott. Enligt uppgifter som vi fått ut från polisen på Södermalm ska det nu finnas sex brottsoffer till. Samtliga är män över 18 år.

Polisanmälningarna gjordes under februari och mars i år och brotten ska ha begåtts på samma adress som tidigare och under samma period som de övriga fallen, i RFSL:s lokaler på Södermalm under 2019.

Misstankarna är desamma som i de tidigare fyra fallen. I de nya ärendena handlar det dock om ett fall av våldtäkt och fem fall av sexuellt ofredande. En förundersökning är inledd.

Åklagaren Reena Sarwar vill inte uttala sig om den växande utredningen mot den tidigare RFSL-anställde mannen.

– Jag kan inte kommentera huruvida det finns något annat som pågår eller inte. Jag kan varken bekräfta eller dementera om det finns några fler målsäganden, säger hon.

Mannens advokat, Isac Mekonen, svarar i ett mejl till Ekot att han hänvisar till åklagaren.