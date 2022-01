Sedan årsskiftet har ovanligt många rättegångar ställts in eller skjutits upp i landet, på grund av den höga sjukfrånvaron.

Vid Ångermanlands tingsrätt har man också märkt av det, även om det varit många sjukanmälningar inför rättegångar även tidigare under pandemin, enligt lagman Lena Wahlgren.

"Just under 2022 är det större påverkan på tingsrättens egen personal och att det är därför vi måste ställa in förhandlingar", säger hon.