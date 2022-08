Många starka dokumentärer i höstens filmutbud

Höstens svenska biopremiärer:

Stammisar, regi Måns Nyman – Premiär 2/9

Mamma Mu hittar hem, regi Christian Ryltenius – Premiär 9/9

Det ska va gôtt å leva – en film om Galenskaparna & After Shave, regi Anna Hammarén, Rasmus Ohlander och Håkan Hammarén – Premiär 9/9

Black Angels, regi Gilda Naumanen och Sarah H.T. Olsson – Premiär 9/9

Joyce Carol Oates – a Body in the Service of Mind, regi Stig Björkman – premiär 16/9

Bränn alla mina brev, regi Björn Runge – Premiär 23/9

Tystnaden i Sápmi, regi Liselotte Wajstedt – Premiär 23/9

Born to Fly, regi Brennan Robideaux – Premiär 30/9

Leva tills jag dör, regi Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin – Premiär 30/9

Triangle of Sadness, regi Ruben Östlund – Premiär 7/10

Greven, regi Jon Blåhed – Premiär 10/10

Kärleksbevis, regi Richard Hobert – Premiär 14/10

Hilma, regi Lasse Hallström – Premiär 18/10 (bio) 18/11 (Viaplay)

Döttrar, regi Jenifer Malmqvist – Premiär 21/10

Året jag slutade prestera och började onanera, regi Erika Wasserman – Premiär 21/10

LasseMajas Detektivbyrå – skorpionens gåta, regi Tina Mačkić

Hetterberg och Anders Teigen – Premiär 28/10

Feed, regi Johannes Persson – Premiär 28/10

Maya Nilo (Laura), regi Lovisa Sirén – Premiär 4/11

Fiktiv granskning – en grävande historia, regi Jimmy Olsson – Premiär 4/11

Boy from Heaven, regi Tarik Saleh – Premiär 18/11

All of our Heartbeats are Connected Through Exploding Stars, regi Jennifer Rainsford – Premiär 18/11

Touching Freedom, regi Manal Masri – Premiär 25/11

Håkan Bråkan, regi Ted Kjellsson – Premiär 25/12

UFO Sweden, regi Crazy Pictures – Premiär 25/12

Tack för senast!, regi Moa Gammel – Premiär december