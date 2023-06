Manligheten under lupp när Ragnar Kjartansson ställer ut på Louisiana

Utställning: The Epic Waste of Love and Understanding

Konstnär: Ragnar Kjartansson

Plats: Konstmuseet Louisiana i Danmark

Pågår: fram till den 22 oktober

Ja så där fortsätter Ragnar Kjartansson i vit kostym och med brylékammat hår att i evighet upprepa samma mening i evighet. "Oh I do I keep on hurting you."

Det svårmodiga ligger som en våt filt över rummet där väggarna är klädda med de målningar som producerades i hög takt då Ragnar Kjartansson 2009 gjorde om den isländska paviljongen på Venedigbiennalen till sin ateljé.

Motivet upprepas. En ung man - en konstnärskollega - i speedobadbyxor som skapar, läser, dricker öl och röker med Canal Grande som fond.

Ett förfall som tilltar, tomflaskor som ökar i antal. Drömmen om den känsliga konstnärssjälen tippar över i det patetiska.

Utställningen på Lousiana är verkligen en fest med flera av Ragnar Kjartanssons mest kända verk. Men också flera nyproducerade som den pågående performance med en man i snygg smoking som uppflugen på en smal hylla en bra bit upp på väggen i en trapphall förskräckt tittar på oss samtidigt han försöker hitta skydd någontans. Utsattheten är hjärtskärande.

Och det oförställda vemodet blommar full ut i den stora videoinstallation The Visitors från 2012 uppkallat efter Abbas uppbrottsalbum. Ett gäng kompisar har samlats i ett svindlande vackert hus norr om New York. Isolerade i var sitt rum spelar de tillsammans en sång. Kjartansson själv ligger i badkaret med sin gitarr och nynnar. Uppbrottet är nära. Känslorna är på utsidan av huden. Det skär rakt in i hjärtat på mig.