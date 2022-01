Marcus Ernehed & Fredrik Björns samt Ingela & Micke utmanar på P4-toppen

Markus Ernehed & Fredrik Björns utmanar på P4-toppen

Året inleds med dubbla utmanare på P4-toppen! Först ut är duon Markus Ernehed & Fredrik Björnsfrån Rödön respektive Östersund. De utmanar med senaste låten ”Hard Work”.

2012 bildade de denna duo som de driver parallellt med andra band och musikprojekt. Men deras samarbete sträcker sig ännu längre tillbaka; första gången de spelade tillsammans var nämligen under högstadietiden i Änge för sisådär 20 år sedan.

Båda två är rutinerade och mångsidiga musiker med breda musikkarriärer innehållande bl.a. låtskrivande, turnéer och musikproduktion inom olika genrer. Tillsammans har de även turnerat i USA med ett ABBA-tributeband.

Som just denna duo har de bl.a. släppt låtarna ”Billy And Pat” och ”A Song For Jimmy” som vi båda har kunnat höra här på P4-toppen.

Utmanarlåten ”Hard Work” som släpptes 7 januari är en äkta countrylåt där Markus Ernehed har skrivit text och musik. Låten kom till efter en konversation med ett skivbolag som gillade duons musik, men sa att de inte kunde hjälpa dem, då de ansågs ha ”för liten följarskara på olika sociala medier.”

”Jag blev förbannad över att förmåga till att sälja sig själv på sociala medier är viktigare än att behärska hantverket bakom musiken. Skrev låten i affekt på 20 minuter”, berättar Markus.

Låten är producerad av Johan Törnqvist och medverkar gör även musikerna Luc Deutschmann samt Manne Franzén som båda har spelat med duon live sedan flera år.

De flesta av Markus Ernehed & Fredrik Björns tidigare släppta låtar är mer avskalade och lugna i karaktären. Så just i inspelad form är detta lite av en ny väg stilmässigt för duon med up tempo-country som i ”Hard Work”, en låt där det inte fanns något tvivel att det var just så här den skulle låta, och då även spelas in med full sättning.

Doun fortsätter att skriva och slipa på mer ny musik, samt spelar live så mycket pandemin tillåter.

Markus Ernehed – Sång, Gitarr

Fredrik Björns – Sång, Gitarr, Pedal Steel

Luc Deutschmann – Trummor, Sång

Manne Franzén – Bas

Johan Törnqvist – Produktion

INGELA & MICKE utmanar på P4-toppen

Veckans andra utmanare är duon INGELA & MICKE som utmanar med singel nummer två i ordningen: ”Mountain Top”.

Det är det äkta paret Ingela Danielsson och Micke Jönsson från Undersåker som utgör denna duo. Båda har musikalisk bakgrund fast från olika håll; Ingela har främst ägnat sig åt körsång, bl.a. i Undersåkerskören, och Micke har sedan slutet av 70-talet spelat i band som The Humbuggers, Revolver, Mercenary Mustangs och Enzendoh. 2014 blev det maxiamla 10 veckor på P4-toppen med låten ”Blue Road” från soloskivan ”The Matter With Me”.

INGELA & MICKE berättar att de alltid har ”suttit hemma vid köksbordet och klinkat”, och har nu flyttat ut scenen från köksbordet till allmänheten genom olika spelningar och sina släppa låtar. Deras debutsingel ”Get Where You Wanna Go” fick vi höra på listan i 10 veckor under 2021, och nu är de alltså aktuella som utmanare med ”Mountain Top”.

De beskriver sin musik som ”sad songs” och en blandning av country, singer-songwriter och americana, eller ”jamtericana”. Själva lyssnar de gärna på, och inspireras av, Emmylou Harris, Neil Young och Gretchen Peters.

Mountain Top, med text och musik av Micke Jönsson, handlar om ”naturens magiska förmåga att läka, att vända dysterhet till ett lättare sinne. En promenad i skogen… Sitta på en sten vid en sjö och fiska eller bara ”kasta smörgås”… Eller varför inte knalla upp på Välliste (eller valfritt fjäll), sätta sig ner och ”kyssa sin blues farväl” för ett tag…”

För att fira sina födelsedagar, den gemensamma 110-årsdagen, förra hösten spelade de in sina två låtar hos Johan Arveli. Nu finns det nya planer på att spela in mer musik, denna gång med en EP i sikte.

Under hösten gjorde INGELA & MICKE några bejublade live-spelningar och fler sådana står på schemat framöver, om pandemin tillåter.

Ingela Danielsson – Sång

Micke Jönsson – Bas, sång

Johan Arveli – Gitarr, steel

Lars Åstrand – Fiol, mandolin

Mikael Håkansson – Trummor

Johan Arveli – Inspelning och produktion

