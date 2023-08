Maria:E manush chi hacharen kaj sem homosexualno

E treni studenka ando genusvetenskap ando Central European University e Maria Aguilera Martin katar e Barcelona kerda piri studia katar e romane dhuvljnego homoseksualno pozicia ando them.

Akia tema hem si reatirimi vi ke lako indentiteti so voj katar o tikninpe hachrada kaj si homoseksualno.

HBTQ persone si but organisime keren protestia roden pire chachimata ando them. E Maria phenol kaj o HBTQ perosne roden te aven aceptirime sar savore javer persone ando them, a na te kerolpe diskriminacia pe ljende.