Mekaniskt hjärta med fyra kammare nära genombrott

De senaste vetenskapliga artiklarna kring Realheart

September 2019

“Virtual Implantations to Transition from Pig to Calf Animal Models for a Total Artificial Heart”

Publicerat i: Artificial Organs

Juli 2019

“Evaluation of the novel total artificial heart Realheart in a pilot human fitting study.”

Publicerat i: Artificial Organs

December 2018

”Evolution of the Implantation Procedure for Realheart TAH”

Publicerat i: Journal of Clinical & Experimental Cardiology

