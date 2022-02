Melodifestivalen drar igång – uppsnack med Carolina Norén

Carolina Noréns uppsnack inför Melodifestivalen 2022

Men det tycker jag att Tomas ska ha – han stod på sig, han flyttar INTE sin konsert från Avicii Arena. Den attityden tänker jag också ha när jag fyller 70 – Nä, jag tänker inte flytta på mig.

Det blev ingen Sverigeturné, bara en mindre Stockholmsturné mellan två arenor – det kan vi nog klara av.

Jag har i alla fall varit och tjuvkikat och tjuvlyssnat lite backstage, så jag tänkte ge er några första tendenser.

Om Anders Tegnell lyssnar, så kan jag berätta att artister och personal alla är duktiga på att ha munskydd i arenan. Och vi på Sveriges Radio spritar våra puffskyddskydd på mikrofonerna mellan intervjuerna.

Theoz, yngst i startfältet

Theoz – med sina 16 år. Men ärligt, läser man hans CV skulle man kunna tro att han var minst 25. Han har dansat, sjungit, gjort videos, spelat huvudroller i filmer. Superstor på sociala medier med miljontals följare – och varit inspirationen bakom Samir & Viktors hit ”Shuffla”.

Men om Theoz är yngst – vem är då årets Eva Rydberg och Ewa Roos? Självklart har vi en veteran med i år också – och det är som att det finns någon oskriven melloregel att om du som artist har fyllt 65 och kommer från Skåne – då ska du tävla med något kul och knasigt, gärna med lustig låttitel – Halabalo, dudelidu – jag vill sjunga mina dudelido…. Danne Stråhed heter artisten som lämnar detta eftermäle efter sig i tävlingen på lördag.

Från poströstning till appröstning

På tal om ålder, så kanske ni har hört ryktet om det nya sättet att rösta? Fler gratisröster blir det i appen och dessutom ska vi få veta i direktsändning hur de olika åldersgrupperna har röstat. Jag tycker att det är härligt – så att vi har något att prata om. Visste ni till exempel att det varit poströstning? Underbart, fatta vad som hänt idag med alla försenade och försvunna brev. Eller är det någon som minns juryn 1963 då tolv män fick rösta, i egenskap av att de skulle vara experter. Hade de varit arton kunde man lånat in dem från Svenska Akademin, rakt av.

Jag har tappat tråden – årets åldersröstning var jag inne på. Röstar du i appen uppger du ju din ålder, och delas därefter in i en av sju ålderskategorier – den första är 3-9 år och sen uppåt till sista kategorin som är 75+ kort och gott. Och från de olika kategorierna kommer vi att få veta vilken artist och låt de ger sina tolv poäng. Spännande – och lite konstigt säger jag – men vi svenskar har alltid varit lite åldersfixerade. Men vad säger artisterna – Robin Bengtsson, han är försiktigt positiv.

Robin Bengtsson, en av de favotittippade

Robin Bengtsson siktar förresten brett även band låtskrivarna, killarna från duon Jubel har t ex varit med och skrivit hans låt Innocent Love liksom tidigare mellokonkurrenten Victor Crone.

Fler artister och låtar som det snackas om. Cornelia Jakobs, tidigare hemmahörande i tjejbandet ”Love Generation” som med superproducenten RED ONE i ryggen försökte skaka om och modernisera tävlingen 2011 och 2012 är tillbaka med helt ny stil. Och bakom ”Hold me closer” hittar vi en riktig familjeangelägenhet. Cornelias pappa har vi sett i tävlingen med The Poodles – han var sångare där och Cornelias mamma har hjälpt till med kläderna. Och dessutom hittar vi låtskrivarlegendaren Bobby Ljunggrens dotter bland låtskrivarna, Isa Molin. Men framförallt är det en låt som sticker ut – inte för att det är så mycket dudelidu – men med det klassiska receptet olycklig kärlek.

Ace Wilder har varit med och skrivit Malou Prytz låt – Bananas

Och läser man noggrant veckans låtskrivarlista hittar vi fler spännande namn, Ace Wilder har varit med och skrivit Malou Prytz låt – Bananas - eller som hon sjunger I go bananas – Mer släktforskning, bakom Shirley Clamps låt ligger faktiskt bland andra Ola Salos bror bakom, Jakob Skarin.

Omar Rudberg har med sig sin mamma

Avslutningsvis måste jag väl också nämna den största nyheten i år – i alla fall jämfört med förra året – det kommer att vara publik i arenan! Och visst blir man lite nyfiken på vilka som är i publiken – Omar Rudberg vet i alla fall vilka två av dem är. Kompisarna fick inga biljetter men mamma lyckades tjata till sig en och har lovat att hon ska hoppa tjoa tjimma och skrika från sin åskådarplats i publiken.

Visst blir man nyfiken på Omars mamma, jag ska i alla fall spana efter Mamma Rudberg på lördag. Omar Rudberg är också en av veckans mest omtalade och som ju dessutom har blivit stor filmstjärna sen sist – han spelar ju en av huvudrollerna i succéserien Young Royals. Moving like that heter hans låt, och du som på lördag kommer fundera över vilket material Omars kläder kommer att vara gjorda av så har jag självklart även tagit reda på det; Lack.

Good Luck – och du vet väl vad de säger; Det går lika bra att lyssna på Melodifestivalen i radio - vi hörs 20.00 i P4!

Carolina Norén - programledare och producent

Hör av dig och ställ frågor om Melodifestivalen

melodifestivalen@sverigesradio.se