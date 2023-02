Här är startfältet i Melodifestivalen 2023 deltävling 2:

1. Wiktoria – ”All My Life (Where Have You Been)”

2. Eden – ”Comfortable”

3. Uje Brandelius – ”Grytan”

4. Panetoz – ”On My Way”

5. Tennessee Tears – ”Now I Know”

6. Maria Sur – ”Never Give Up”

7. Theoz – ”Mer av dig”