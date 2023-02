Memoratsia asi Irka Cedeberg ano Malmö

E Irka Cederberg sar jurnalisti socionomi thaj hramitori cerdja but bari buti te ovel pendjardi e romengi historia sar soj vi e romengo samudaripe telal e fashitengo rezhimi ko dujto dunjako maripe.

O Love Lapalainen tano e Irkako chavo. Ov phenela so akavaj but shukar so oljese dajaki romani bibkioteka ka ovel ko Romano Informatsiako thaj djanglimasko centri ano Malmö.