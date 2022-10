Mental ohälsa ökar bland studenter i Bangladesh efter pandemin

– Efter pandemin har mitt schema helt kollapsat. Det var mycket som ställdes in under tre terminer som ska tas igen nu, säger studenten Digonto Roy som pluggar på Independent University of Bangladesh.

– Det är en mental press. Det finns inte plats för annat i livet, säger han.

För hans del så har sömnen påverkats negativt. Han somnar sent, vaknar tidigt och känner sig desorienterad.

En undersökning som Aachol foundation gjort visar att två tredjedelar av de 1600 studenter som deltog i enkäten haft psykiska problem efter pandemin. Aachol arbetar särskilt med frågor som rör ungas psykiska hälsa i Bangladesh.

– Lärosätena har velat att studenterna ska bli klara snabbare och det leder till press och stress, säger forskaren Abdul Wahab verksam på North South universitetet i Dhaka.

Samtidigt ställer föräldrarna höga krav på sina barn, att de ska få en bra karriär och bidra till en bättre familjeekonomi. Studenterna uppger i undersökningen att den höga studietakten, förändrade läroplaner och nedstämdhet över resultaten lett till en sämre mental hälsa.

Enligt Aachol foundation har drygt 400 studenter tagit sina liv sedan i januari i år.

– Först och främst borde läroplanen minska i omfattning, men även andra åtgärder som hjälp med studielån och att alla går samman för att höja medvetenheten om mental ohälsa är viktiga, säger Abdul Wahab.